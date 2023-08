Apucarana Futsal tenta reassumir liderança diante do Cianorte

O Apucarana Futsal vai jogar nesta segunda-feira (21) a quarta rodada válida pela segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. No Ginásio de Esportes Lagoão, o time recebe, às 20 horas, o Cianorte. A partida será transmitida para todo o Estado pela TV Paraná Turismo.

Uma vitória em casa coloca o time apucaranense novamente na liderança do Grupo B. Com seis pontos somados, o Apucarana está na terceira colocação. O líder Santa Helena, que já jogou na rodada, tem sete pontos. Já o visitante Cianorte é o quinto do grupo, com 4 pontos.

O treinador Luiz Henrique afirmou que apenas Lucas Hirose não estará disponível para a partida. No último final de semana também jogando no Lagoão, o Apucarana Futsal venceu o Santa Helena pelo placar de 3 a 2, com gols de Deninho (2) e Mateus Cabo. Os jogadores Sidney e Wesley descontaram para a equipe do Oeste do Estado.

INGRESSOS – O ingresso do jogo custará R$ 10,00. Todos pagam esse valor, que é meia-entrada. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Loja Esportes Camisa 10, na GRG Sport, no Yellow Stone e na Barbearia Parra. Também serão vendidos ingressos na segunda-feira momentos antes da partida no Ginásio Lagoão.

