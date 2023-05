Apucarana Futsal tenta manter invencibilidade no Lagoão

Da Redação

Equipe venceu todas as partidas no Lagoão

O Apucarana Futsal tenta manter a invencibilidade em casa neste sábado (20), diante do Terra Rica, em partida válida pela 9ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo começa a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Lagoão.

Diferente de quando joga fora de casa, em que a equipe conquistou apenas um ponto, em empate contra o Palmas, o Apucarana se mostrou muito forte jogando sobre seus domínios durante esse início de campeonato. Das oito rodadas disputadas, quatro foram diante da torcida e em todas o time saiu com os três pontos.

-LEIA MAIS: Apucaranense disputa a Copa do Mundo de Futsal Sub-21

Para o treinador Beto Silvero, a torcida impulsiona os jogadores, que acabam se sentindo mais à vontade em quadra. “Lagoão é nossa casa, além disso o apoio da torcida é muito importante, sentimos isso em cada jogo. Os jogadores se sentem mais motivados e sobre tudo é nosso jogador número seis”, disse o técnico paraguaio.

Apesar do bom retrospecto em Apucarana, o treinador encara a partida como um jogo difícil contra a equipe do noroeste do Estado. “Estamos trabalhando para conquistar os pontos em casa, vai ser um jogo difícil contra o Terra Rica, que é uma equipe muito boa. Mas precisamos dos pontos para ficar perto do G4. Depois, vamos ter dois jogos fora, contra Guaíra e Tibagi”, disse Beto.

O treinador informou que apenas Lucas Hirose será desfalque. O atleta está emprestado ao Rio Branco de Paranaguá, que disputa a Copa Mundo do Futsal Sub-21. Contudo, a equipe terá o reforço de dois jogadores contratados recentemente pela diretoria. Deninho volta a Apucarana após passagem pelo Botucatu, que competiu na Série Ouro da Liga Paulista. Outro contratado é goleiro Gabriel Siqueira, que chegou do Pitanga e também estará à disposição neste sábado.

Na tabela de classificação da Série Prata, o oitavo colocado Apucarana Futsal soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Em décimo lugar, o Terra Rica tem nove pontos, com quatro jogos vencidos, nenhum empate e quatro derrotas. Os Dragões do Norte vêm de vitória por 3 a 2 diante do Missal, enquanto os terra-riquenses perderam na última rodada jogando em casa contra o Cianorte, pelo placar de 6 a 5.

Por, Vitor Flores

