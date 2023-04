Apucarana Futsal tenta 1ª vitória fora de casa nesta sexta em Palmas

Da Redação

Técnico Beto Silvero tenta primeira vitória fora de casa

O Apucarana Futsal tenta quebrar a sina de derrotas fora de casa na Série Prata do Campeonato Paranaense nesta sexta-feira (28), quando enfrenta o Palmas Futsal, às 20h15, no Ginásio Monsenhor Engelberto. Em seis rodadas, o time apucaranense perdeu as três partidas disputadas longe dos seus domínios e venceu as outras três jogando no Ginásio Lagoão.

A partida em Palmas será a terceira sob comando do treinador Beto Silvero. Ele foi contratado justamente para mudar a mentalidade do Apucarana Futsal nas partidas fora de casa. No entanto, ele estreou com derrotaem Cianorte para a equipe local por 6 a 2. Na partida seguinte, em Apucarana, o time voltou a vencer por 5 a 2 o Mariópolis.

O Apucarana Futsal é o 10º colocado na tabela de classificação, com nove pontos ganhos. Já o Palmas Futsal está na 3ª posição, com 12 pontos conquistados até agora.

O técnico Beto Silvero trata a próxima partida como uma importante oportunidade, que pode colocar a equipe apucaranense na parte de cima da tabela. “O Palmas é um adversário difícil, estão jogando bem em casa, mas na última semana fomos bem. Para nós, é um jogo de seis pontos, se ganharmos vamos subir muito na classificação, então vamos tentar jogar da mesma forma que foi contra o Mariópolis”, disse o treinador.

Apesar da dificuldade, o paraguaio se diz confiante no desempenho da equipe, que tenta quebrar a sequência negativa fora de seus domínios. “Os jogadores acabam sentindo por jogar com a torcida contra, mas isso não é parâmetro, precisamos mudar bastante isso e o nosso objetivo é fazer um bom jogo nesta sexta”, afirmou Beto.

De acordo com o técnico, a equipe terá um desfalque para o confronto. O ala Leozinho, autor do primeiro gol na vitória sobre o Mariópolis, sofreu uma lesão no ombro e deve ficar longe das quadras por pelo menos uma semana. “É uma peça importante, foi muito bem na última partida e está subindo o nível, mas vai ficar fora por uns dias”, informou o treinador.

Forte em casa, o Palmas venceu fazendo coincidentemente cinco gols em todas as partidas realizadas em seu ginásio. A delegação do Apucarana Futsal viaja na manhã de sexta-feira (28) para Palmas, no sul do Paraná, e deve chegar à tarde, por volta das 16 horas.

