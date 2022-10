Apucarana Futsal: técnico convoca torcida para jogo decisivo no Lagoão

Da Redação

Treinador Márcio Rinaldo espera Lagoão lotado para confronto diante do Coronel Futsal

O Apucarana Futsal enfrenta seu desafio mais importante do ano nesta quarta-feira (12). Ainda sem pontuar pelo Grupo B, a equipe joga a terceira rodada da segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense no Ginásio Lagoão, contra o Coronel Futsal.

O confronto será realizado nesta noite do feriado desta quarta (12), às 19h30. Essa será a primeira partida da equipe apucaranense diante de sua torcida. Os primeiros jogos aconteceram no oeste do Paraná, onde o Apucarana foi derrotado pelo Medianeira por 1 a 0, e na Região Metropolitana de Curitiba, na vitória do São José dos Pinhais Futsal, por 3 a 1.

O treinador Márcio Rinaldo acredita que com o apoio da torcida, o time possa se reabilitar no campeonato. "Ao longo do ano a torcida vem sendo o sexto jogador em quadra, vem nos apoiando, é uma energia muito positiva, com ela todos os atletas e comissão técnica dão o seu melhor durante o jogo. Nessa partida, gostaria de convocar o torcedor, perdemos duas batalhas, mas não a guerra, temos três jogos seguidos em casa e temos que fazer o dever de casa", comentou o técnico.

Rinaldo terá a volta do fixo Rodrigo, desfalque na última partida após ser suspenso por levar cartão vermelho. Gaúcho, lesionado, não estará à disposição. Os jogadores relacionados ao confronto são: Gaburro, Kauan, Cleison, Guilherme, Cabo, Feltrin, Rodrigo, Lourinho, Soldado, Danilinho, Lucas Hirose, Adryan, Sabará e Luan.

A equipe de Coronel Vivida ocupa a primeira colocação da chave, com 4 pontos. São José dos Pinhais, com 4 pontos, e Medianeira, com 3 pontos, se enfrentam também neste sábado (12), às 19 horas. Restam quatro rodadas para o fim da segunda fase. Dois times avançam às semifinais.

