Apucarana Futsal sofre segunda derrota seguida na Série Prata

Apucarana foi derrotado por 3 a 1 pelo São José dos Pinhais

O Apucarana Futsal sofreu mais uma derrota na segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. A equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo São José dos Pinhais Futsal, neste último sábado (8).

O jogo aconteceu no Ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, no oeste do Paraná. Os gols da equipe da casa foram assinalados por Chamon (2) e Beleze. Thiago Feltrin descontou para o Apucarana.

A equipe apucaranense soma duas derrotas no Grupo B. No entanto, o time ainda não jogou em casa. As duas partidas disputadas foram longe de sua torcida. O próximo confronto, na quarta-feira (12), o Apucarana receberá o Coronel Futsal, no Lagoão, às 19h30.

Ainda restam quatro rodadas para o fim da segunda etapa da competição. No Grupo B, Coronel Futsal e São José dos Pinhais somam 4 pontos, enquanto o Medianeira tem 3 e o Apucarana não tem pontuação.

