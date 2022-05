Apucarana Futsal sofre a terceira derrota consecutiva

Da Redação

O Apucarana Futsal voltou a perder neste sábado (30) na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A equipe foi superada por 3 a 2 pela Pref.Maringá/Unifamma/AFMM em duelo válido pela sétima rodada. A partida foi disputada no Ginásio AFMM, em Maringá.

Foi a terceira derrota consecutiva dos apucaranenses. Com o resultado, a equipe permanece com 7 pontos e se distancia dos líderes da competição. Os dois gols do Apucarana Futsal na partida deste sábado foram marcados por Mateus, enquanto Wesllin, Luis Felipe e Régis balançaram as redes para o Maringá.

No próximo sábado (7), a equipe volta a jogar em Apucarana após três rodadas fora de casa. O time encara, às 19h30, o Quedas do Iguaçu no Ginásio de Esportes Lagoão.