Da Redação

Apucarana Futsal sofre a primeira derrota na Série Prata

O Apucarana Futsal sofreu a primeira derrota no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal de 2022, ao perder para o São José pelo placar de 5 a 3 na noite de sexta-feira (8) no Ginásio de Esportes Governador Ney Braga, em São José dos Pinhais. O jogo foi válido pela quarta rodada do primeiro turno da fase inicial.

Foi a primeira vitória do time da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que vinha de duas derrotas na competição. Mesmo com o tropeço, o Sicoob/Danês segue na ponta do campeonato com sete pontos ao lado do São Miguel, Coronel Vivida e Apaf/Paranaguá. Porém, a equipe do técnico Márcio Rinaldo perdeu o embalo na competição, pois vinha de vitórias sobre Apaf e Colombo (no Lagoão) e empate contra o Guaíra (fora).

Os gols do São José foram marcados por Tierry, Raime, Renan, Gonçalves e Cocorilo, enquanto o fixo Rodrigo, o pivô Deninho e o ala Preá descontaram para o Sicoob/Danês.

Treinado por Igor Alves, o time de São José dos Pinhais venceu com Davi, Matheusinho, Berleze, Gonçalves, Raime, Tierry, Renan, Raul Bigode e Cocorilo.

A equipe apucaranense contou com os jogadores Douglas, Rodrigo, Preá, Luan, Deninho, Maikon Gaburro, Mateus Cabo, Marinho, Lorinho, Lukinhas, Pazinatto, Minatti e Guilherme.

O Sicoob/Danês/Apucarana volta a jogar pelo Campeonato Paranaense no dia 23 de abril, às 20 horas, em São Miguel do Iguaçu, contra o São Miguel, pela sexta rodada.

DEMAIS JOGOS

A quarta rodada da Série Prata foi aberta na última quarta-feira à noite com o empate por dois gols entre Coronel Vivida e Afap/Paranaguá no Sudoeste do Estado.

Neste sábado à noite (09/04) no fechamento da rodada o Colombo encara o São Miguel, o Guaíra duela com o Maringá, o Toledo joga contra o Mangueirinha e o Quedas do Iguaçu enfrentará o Cianorte. O Medianeira folgará na rodada.