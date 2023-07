Apucarana Futsal se classifica para a segunda fase da Série Prata

O Apucarana Futsal garantiu a classificação para a segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense após goleada sobre o Colombo no último sábado (8), quando venceu e dominou o adversário por 5 a 0 no Ginásio de Esportes Lagoão.

A partida foi válida pela 14ª rodada da competição. Já classificado, o time apucaranense ainda tem mais um jogo pela primeira fase contra o Coronel Futsal, fora de casa, no próximo sábado (15).

Os gols contra o Colombo foram marcados por Rodrigo, Deninho, Vitor Bala, Cabo e Biruzinho. O jogo contou com a estreia do ala e fixo Anderson Gustavo da Silva, 32 anos, conhecido também como Pica-Pau.

O presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, afirmou que o clube ainda deve contratar mais reforços para a próxima etapa do campeonato. "Sabemos que, pelo regulamento, a primeira fase importa apenas para classificar, pois é na segunda fase que a pontuação conta para decisões com mando de quadra, então, para a segunda fase, vamos reforçar o time com grandes nomes e buscar o título que Apucarana tanto merece", disse.

A vitória colocou o Apucarana na sexta colocação, com 22 pontos somados.

Homenagem

Maikon Bertoli Gaburro, goleiro e um dos líderes do Apucarana Futsal nos últimos anos, se despediu do clube na noite de sábado (8). A diretoria do clube homenageou o atleta com uma placa de agradecimento pelos serviços prestados. Ele deixa as quadras por conta de uma hérnia de disco.

Foto por Carol Binatto/Divulgação Gaburro recebe homenagem em despedida

O goleiro sempre foi um atleta que se destacou nos Dragões do Norte. Em 2021, foi eleito no ‘Gala Mundo do Futsal’, considerado o maior evento de premiação da modalidade no país, o destaque da Série Prata.

