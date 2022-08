Apucarana Futsal retoma terceira posição na Série Prata

Da Redação

Com a vitória sobre o Seleto Maringá, no último sábado (13), o Apucarana Futsal retomou a terceira posição na tabela da Série Prata do Campeonato Paranaense, passando em pontos o Medianeira, que foi derrotado fora de casa para o Cianorte.

Em jogo emocionante, com gol nos últimos segundos, o Sicoob Danês Apucarana venceu no Ginásio Lagoão pelo placar de 3 a 1, em partida válida pela 20ª rodada da primeira fase.

O goleiro Tharcy's abriu o placar no início da partida para a equipe maringaense, mas o time de Apucarana virou com Luan, em um belo chute, Soldado, fazendo seu primeiro pelo clube, e Guilherme, nos últimos segundos de partida.

A vitória colocou o Apucarana novamente na terceira posição, com 30 pontos. A equipe havia caído para quarto colocado, na rodada anterior, quando foi derrotada pelo líder São Miguel Futsal. O Medianeira, atual quarto colocado, tem 28 pontos.

Outros resultados da vigésima rodada foram:

São José dos Pinhais Futsal 3 X 0 Quedas do Iguaçu Futsal

Toledo Futsal 4 X 2 Guaíra Futsal

MEC Mangueirinha Futsal 5 X 5 APAF Paranaguá

Cianorte Futsal 5 X 4 Medianeira Futsal

Colombo Futsal 4 X 2 Coronel Futsal

O Apucarana Futsal volta a entrar em quadra no dia 27 de agosto, na cidade de Quedas do Iguaçú, contra a equipe local.

