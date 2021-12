Apucarana Futsal renova com mais dois atletas para 2022

Da Redação

Goleiro Maikon Gaburro

O Sicoob Danês Apucarana anunciou através das redes sociais a renovação de mais dois jogadores do clube para a próxima temporada de 2022. O ala Luan Parro e o goleiro Maikon Gaburro, eleito o destaque da Série Prata deste ano, defenderão a equipe apucaranense por mais um ano.

continua após publicidade .

Além deles, o Apucarana Futsal também já garantiu as permanências do treinador Márcio Rinaldo, do ala/fixo Roberto Marinho e do ala/fixo Rodrigo.

Em 2022, o clube, que bateu na trave esse ano, quando conseguiu ir até à semifinal da competição, terá novamente como principal objetivo o acesso à Série Ouro do Paranaense. A competição deste ano tem previsão para iniciar no final de março.

continua após publicidade .