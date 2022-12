Apucarana Futsal renova com atletas para temporada de 2023

Da Redação

Rodrigo foi um dos atletas que o Apucarana Futsal renovou para o próximo ano

Depois de mais um ano batendo na trave a chance de subir para a Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal se prepara para mais uma temporada na segunda divisão do estadual. Agora com Danylo Acioli no comando da diretoria, o clube se movimenta para montar um time forte para a Série Prata do próximo ano.

Através das redes sociais, o Sicoob Danês Apucarana anunciou a renovação com dois atletas líderes do elenco. Eleito melhor ala esquerda do campeonato em 2022, Mateus Cabo permanecerá no Apucarana. Outro atleta anunciado que fica pela diretoria é o fixo e ala Rodrigo Freitas, que fará sua terceira temporada pelo Apucarana Futsal.

Ainda no início de dezembro, a diretoria já havia comunicado também a renovação com o treinador Márcio Rinaldo. “Estou muito feliz com a renovação e continuidade do trabalho, estamos no caminho certo para chave ouro. Estou motivado e muito confiante que em 2023 vamos ser ainda mais fortes e competitivos. Apucarana será uma das equipes que vai buscar com todas as forças a classificação para elite do futsal Paranaense”, disse o técnico.

