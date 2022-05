Apucarana Futsal recebe o Quedas do Iguaçu no Lagoão

Da Redação

O Apucarana Futsal recebe neste sábado (7) o Quedas do Iguaçu, em partida válida pela 8ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo acontece no Ginásio de Esportes Lagoão, às 19h30. A equipe se encontra atualmente na sexta colocação do campeonato, com sete pontos somados. O adversário tem nove pontos e é o terceiro colocado.

continua após publicidade .

O time de Apucarana vem de três derrotas consecutivas, diante do Maringá, São Miguel e São José dos Pinhais. A última vitória do clube faz mais de um mês, quando venceu o Colombo em casa pelo placar de 5 a 2, no dia 4 de abril. Nos últimos três confrontos, a equipe não jogou em Apucarana.

Para a partida, o treinador Márcio Rinaldo contará com os goleiros Maikon Gaburro e Douglas; os fixos Marinho, Rodrigo e Guilherme; os alas Luan, Lourinho, Matheus Cabo, Prea e Lucas Hirose; e os pivôs Deninho, Pazinatto, Minatti e Adryan.

continua após publicidade .

O diretor Luís Fernando Milan espera um grande público para apoiar a equipe no Lagoão, que tem capacidade para 5 mil pessoas. “Depois de uma maratona de jogos fora, sabemos da importância, do peso e da responsabilidade desse partida. Principalmente diante da uma equipe que já foi campeã da Série Prata e vários anos de Série Ouro, como Quedas do Iguaçu. Por isso contamos com a presença do torcedor apucaranense, que sem sombra de dúvidas vai ser nosso diferencial amanhã”, disse.