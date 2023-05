Apucarana Futsal recebe o Missal neste sábado para subir na tabela

Da Redação

Time apucaranense vem de empate contra o Palmas por 4 a 4 na última rodada

O Apucarana Futsal recebe neste sábado (6) a equipe do Missal pela 8ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A partida acontece no Ginásio de Esportes Lagoão, a partir das 19h30.



O time apucaranense vem de empate contra o Palmas por 4 a 4 na última rodada, quando conseguiu o primeiro ponto fora de casa no campeonato. Os Dragões do Norte se encontram na 8ª colocação na tabela de classificação, com 10 pontos somados. Os visitantes estão em 12º lugar e têm 8 pontos.

Desfalques na última rodada, Leozinho, que sofreu uma lesão no ombro, e Lucas Hirose, ausente da partida por problemas familiares, são novidade para o confronto e estarão à disposição para o treinador Beto Silvero, que garantiu um Apucarana Futsal com força máxima neste sábado.

“É jogo muito importante em casa para subir na tabela e somar os três pontos. A equipe está confiante depois do último jogo. Jogamos muito bem no segundo tempo contra o Palmas, que atuou muito fechado. Estamos subindo na tabela, agora temos o jogo com Missal, e logo o Terra Rica. A ideia é levar seis pontos em casa nestas duas partidas”, afirmou o treinador paraguaio.

O clube informou que na partida deste sábado vai liberar a entrada gratuita de crianças autistas e seus acompanhantes. De acordo com o presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, para entrar no ginásio, será necessário apenas a apresentação da Carteira Municipal de Identificação do Autismo.

“Tomamos essa decisão em continuidade ao mês de Conscientização ao Autismo, que foi em abril. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, temos hoje mais de 2 milhões de pessoas com este espectro. Em Apucarana, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas atende aproximadamente 180 cadastrados”, explica o presidente.

Ainda segundo Danylo, todos os torcedores vão pagar meia entrada. “O valor normal é R$ 20, mas novamente vamos cobrar meia entrada de todos. Ou seja, apenas R$ 10 por partida”, conclui.

