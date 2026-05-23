Apucarana Futsal recebe o Capanema em duelo pela Série Prata do Paranaense

O Apucarana Futsal e o Capanema se enfrentam neste sábado (23), às 20 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em um confronto pela Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida, válida pela 14ª rodada da fase inicial, coloca frente a frente duas equipes que buscam se recuperar de derrotas sofridas no último final de semana.

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O "Dragão do Norte", quinto colocado na tabela com 23 pontos, tenta apagar o revés sofrido em Planalto, onde foi superado pelo Xavantes pelo placar de 7 a 1. A equipe do Sudoeste do Estado vive situação semelhante: atual oitavo colocado com 20 pontos, o Capanema perdeu em seus domínios para o Coronel Vivida por 4 a 2 e precisa da vitória fora de casa para subir na classificação.

Para o compromisso desta noite, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, tem um desfalque confirmado. O atleta Cubano cumpre suspensão após receber o quinto cartão amarelo na última rodada e só retorna ao time no dia 30 de maio, contra a Apaf, em Paranaguá.

Pelo lado do Capanema, a principal novidade está no banco de reservas. A equipe será comandada pelo técnico interino Marcelo Lopes, o "Bigdia", que assume a vaga de João Paulo Borgman, o "Maringá", após este deixar o comando profissional em comum acordo com a diretoria.