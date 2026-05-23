Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ESPORTE

Apucarana Futsal recebe o Capanema em duelo pela Série Prata do Paranaense

Equipes vêm de derrotas no Estadual e buscam os três pontos neste sábado (23) para consolidar suas posições na tabela de classificação

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 17:40:36 Editado em 23.05.2026, 17:40:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Futsal recebe o Capanema em duelo pela Série Prata do Paranaense
Autor Crystiano Roberto, técnico do Apucarana Futsal - Foto: Carol Binatto

O Apucarana Futsal e o Capanema se enfrentam neste sábado (23), às 20 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em um confronto pela Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida, válida pela 14ª rodada da fase inicial, coloca frente a frente duas equipes que buscam se recuperar de derrotas sofridas no último final de semana.

-LEIA MAIS: Caixa eleva para R$ 320 milhões estimativa de prêmio da Mega 30 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O "Dragão do Norte", quinto colocado na tabela com 23 pontos, tenta apagar o revés sofrido em Planalto, onde foi superado pelo Xavantes pelo placar de 7 a 1. A equipe do Sudoeste do Estado vive situação semelhante: atual oitavo colocado com 20 pontos, o Capanema perdeu em seus domínios para o Coronel Vivida por 4 a 2 e precisa da vitória fora de casa para subir na classificação.

Para o compromisso desta noite, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, tem um desfalque confirmado. O atleta Cubano cumpre suspensão após receber o quinto cartão amarelo na última rodada e só retorna ao time no dia 30 de maio, contra a Apaf, em Paranaguá.

Pelo lado do Capanema, a principal novidade está no banco de reservas. A equipe será comandada pelo técnico interino Marcelo Lopes, o "Bigdia", que assume a vaga de João Paulo Borgman, o "Maringá", após este deixar o comando profissional em comum acordo com a diretoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Futsal Campeonato Paranaense CAPANEMA Crystiano Roberto Futsal Série Prata
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV