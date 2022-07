Apucarana Futsal recebe líder da Série Prata neste sábado

Da Redação

Equipe comandada por Márcio Rinaldo durante treinamento no Colégio São José

No primeiro jogo da sequência de três partidas em casa, o Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (23), às 19h30, no Lagoão, para mais um desafio, pela 17ª rodada do campeonato paranaense Série Prata 2022, diante da equipe de São José dos Pinhais, o primeiro algoz da temporada 2022, onde no primeiro turno a equipe da Região Metropolitana de Curitiba superou os Dragões do Norte, pelo placar de 5 x 3.



“O apoio da nossa torcida é importantíssimo pra nós, nesse jogo que vai ser dificílimo”, destaca Márcio Rinaldo, técnico da equipe apucaranense, que ocupa a terceira colocação na tabela, com 24 pontos. O adversário, que lidera o campeonato, somou 37 pontos e vem de três vitórias consecutivas.

A 17ª rodada teve início na última quarta-feira (20) com três jogos:



Apaf Paranaguá 2 x 3 Coronel Futsal

Cianorte 3 x 1 Quedas do Iguaçu

São Miguel 3 x 1 Colombo

A rodada tem continuidade no sábado (23) com dois jogos:

Sicoob Danês Apucarana x São José dos Pinhais, (Ginásio Lagoão - 19:30h)

MEC Mangueirinha Futsal x Toledo Futsal, (Ginásio Luiz Balbino de Moraes - 20h00)

Enquanto a última partida da 17ª Rodada, entre Seleto Maringá x Guaíra Futsal, (Ginásio AFMM - 19h30), foi reagendada para 20/08/2022.

