Apucarana Futsal recebe apoio do técnico da Seleção; assista

Às vésperas da partida de ida da semifinal contra o CAD-Guarapuava, na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, o Sicoob Danês Apucarana recebeu um vídeo de apoio gravado pelo treinador da Seleção Brasileira de Futsal, Marcos Xavier Andrade.

No vídeo, o treinador deseja boa sorte aos atletas que farão a partida mais importante jogando em casa nesse ano. Assista:

A equipe apucaranense entra em quadra neste sábado (13), às 19h30, no Ginásio Lagoão. Eliminando o Guarapuava, o Apucarana Futsal avança à final da competição e garante a vaga para disputar a Série Ouro do Campeonato Paranaense de 2022.

A entrada para a partida no Lagoão será um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Quem for assistir ao jogo também precisa levar um documento de identificação com foto, o comprovante das duas doses da vacina (ou dose única), sendo ainda obrigatório o uso de máscara.

Segundo colocado no Grupo B da segunda fase com 10 pontos, o Apucarana terá força máxima no Lagoão. “A equipe tem todo o elenco à disposição, pois não tem jogadores machucados ou suspensos e vai como muita vontade e determinação encarar o forte time de Guarapuava. A expectativa no sábado é pela presença de um grande público. Esperamos ter o apoio do nosso torcedor nessa partida tão importante para o futuro do Apucarana. Não estamos convidando a nossa torcida e sim convocando”, disse Luís Fernando Milan, diretor da equipe.

No sábado o técnico Márcio Rinaldo deverá contar com os jogadores Maikon Gaburro, Natan, Azuguir, Denilton, Rodrigo, Deninho, Daniel, Danilo, Luan, Mateus Cabo, Pelé, Lucas e Gabriel Carioca.