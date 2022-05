Apucarana Futsal quebra sequência de derrotas no Lagoão

Da Redação

O Apucarana Futsal quebrou a sequência de derrotas que vinha sofrendo na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Depois de três derrotas consecutivas, todas fora de casa, a equipe recebeu o Quedas do Iguaçu no Ginásio Lagoão e goleou por 4 a 0.

Lukinhas, Preá, Luan, Guilherme marcaram para o time de Apucarana.

Mesmo com a vitória, a equipe apucaranense se manteve na sétima posição do campeonato, agora com 10 pontos somados. O Quedas do Iguaçu caiu para a oitava colocação, com nove.

A próxima partida será contra o Coronel, pela 9ª rodada da competição, no Ginásio Barro Preto, em Coronel Vivida. O jogo começa às 19h do próximo sábado (14).