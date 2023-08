Apucarana Futsal pode saltar para liderança em caso de vitória

O Apucarana Futsal recebe o Santa Helena na noite deste sábado (12), às 19h30, no Ginásio Lagoão pela segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. Uma vitória por qualquer placar coloca a equipe da casa na liderança do Grupo B.

As duas equipes foram as únicas da chave que ainda não jogaram na rodada, a 3ª da fase e 18ª do campeonato. O Apucarana está em quinto lugar, com uma vitória e uma derrota. O visitante, por sua vez, tem uma vitória e um empate e está na terceira colocação. Vencendo no Lagoão, os Dragões do Norte vão de 3 para 6 pontos, ultrapassando o líder Terra Rica, que tem 5 pontos.

De acordo com o treinador Luiz Henrique, o time apucaranense terá apenas um desfalque: Lucas Hirose, que se recupera de uma lesão. O técnico faz seu primeiro jogo em casa sob o comando do Apucarana.

