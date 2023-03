Apucarana Futsal perde por 5 a 3 para o Santa Helena

Da Redação

Apucarana atuou com Léo, Rodrigo, Mateus Cabo, Luan, Caio, Marcinho, Otto, Leozinho e Mello. Técnico: Márcio Rinaldo

Em jogo realizado nesse sábado (04/03) que abriu o Campeonato Paranaense da Série Prata de 2023, o Apucarana Futsal perdeu por 5 a 3 para o Santa Helena no Ginásio de Esportes Vila Rica no Oeste do Estado. Os gols da equipe da casa foram feitos por Papåo (2), Wanderson, Nico e Carioca. Marcinho, Caio e Luan descontaram para o time apucaranense.

A equipe de Santa Helena, campeã da Série Bronze em 2022, jogou com Dudu, Papåo, Carioca, Nico, Wanderson, Sidney, Gui Lobo, Alex, Maurício e Adauto. Técnico: Cidråo.

No próximo sábado (11/03), às 19h30, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), o Apucarana Futsal joga contra a Apaf/Paranaguá.

