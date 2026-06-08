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Apucarana Futsal perde para o Ibiporã e agora foca em duelo contra o líder

Time amarga novo revés após rescisões de contrato e se prepara para enfrentar o Cândido de Abreu, atual primeiro colocado da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 09:47:13 Editado em 08.06.2026, 10:27:36
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Apucarana Futsal perde para o Ibiporã e agora foca em duelo contra o líder
Autor Crystiano Roberto, técnico do Apucarana Futsal - Foto: Carol Binatto

O Apucarana Futsal amargou a sua quarta derrota na competição ao ser superado pela equipe do Ibiporã, por 2 a 0, na noite de sábado (6). Entrando em quadra desfalcado, o time apucaranense contou com Luigi, Arthur, Igor Santos, Ferro, Junão, Paulinho, Cadu, Cubano, Carlinhos, Formiga e Minervino. A equipe sentiu as ausências do atleta Luquinha, que segue em recuperação no departamento médico, e dos jogadores Sandrinho e Peu, que rescindiram recentemente seus contratos com o clube.

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Para tentar compensar as baixas no elenco, a diretoria anunciou neste sábado a contratação do ala Luan Parro, de 30 anos. Vindo do Vasagey Oita, do Japão, o atleta inicia sua quarta passagem pelo Apucarana, equipe pela qual já disputou a Série Prata entre 2021 e 2023, acumulando 18 gols nas duas primeiras temporadas antes de deixar o time antes do fim da sua última passagem.

Pelo lado vencedor, o técnico Sérgio Lacerda comandou o triunfo do Ibiporã com um elenco que teve as estreias de Paulo Victor e Gabriel Barreto. A equipe que garantiu o resultado positivo também contou com Dalvan Higor Peixoto, Pedro Japa, Sander, Ryan, Eddy, Giovanni, Danillo, Lucas Piloti, João Vitor e Rafael. A vitória do Ibiporã supera a igualdade do primeiro turno, quando os times empataram por 1 a 1 no Ginásio de Esportes Munhecão, com gols de Guilherme para os mandantes e Igor Santos para o Apucarana.

Os times agora voltam as suas atenções para os confrontos válidos pela segunda rodada do returno da primeira fase. O Apucarana Futsal tem um desafio duro pela frente contra o líder Cândido de Abreu, que soma 33 pontos, na próxima sexta-feira (12 de junho), às 20 horas, no Ginásio de Esportes Clementão. Já o Ibiporã volta a jogar no dia 15 de junho, a partir das 20h10, quando visita o Xavantes, na cidade de Planalto.

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Apucarana Futsal competições esportivas contratações Futsal Ibiporã Série Prata
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