Apucarana Futsal perde em Medianeira e busca reação no próximo sábado

O adversário será o Maringá/Seleto/AFMM, às 19h30, no Ginásio Lagoão

O Apucarana Futsal volta à quadra no próximo sábado (25) para tentar reencontrar o caminho das vitórias na Série Prata do Campeonato Paranaense. O adversário será o Maringá/Seleto/AFMM, às 19h30, no Ginásio Lagoão. No último sábado (18), o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Medianeira/Faculdade Uniguaçu no - Ginásio Antonio Lacerda Braga.

A equipe do técnico Márcio Rinaldo perdeu na estreia para o Santa Helena e na segunda rodada derrotou a Apaf Paranaguá em casa.

Já os maringaenses vêm de três vitórias na competição, sendo a última, no sábado passado, por 3 a 2 contra o Gralha Futsal/Quedas do Iguaçu, em casa.

