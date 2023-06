Apucarana Futsal perde em casa para o São José dos Pinhais

Siga o TNOnline no Google News

Após duas vitórias fora de casa, o Apucarana Futsal acabou derrotado neste sábado (10) à noite por 2 a 1 para o São José dos Pinhais jogando no Ginásio de Esportes Lagoão. A partida foi válida pela 12ª rodada da primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense.

Os gols do time visitante foram marcados por Gustavo e Richard, enquanto o pivô Deninho descontou para os apucaranenses. Foi a segunda derrota do Apucarana Futsal, comandado pelo técnico paraguaio Beto Silvero, em casa.

O time perde duas posições na tabela de classificação da Série Prata e agora ocupa a sexta colocação com 19 pontos. O resultado frustra a equipe, que bateu o Tibagi e o Guaíra jogando longe dos seus domínios e contava com uma vitória para se consolidar no G4.

O Apucarana Futsal volta à quadra no próximo dia 24, mais uma vez no Ginásio Lagoão. O adversário será o Quedas do Iguaçu, às 19h30.

