Apucarana Futsal perde de 5 a 3 para o Mangueirinha

O Sicoob/Danês/Apucarana sofreu neste sábado à noite (04/06) a quinta derrota no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto ao perder por 5 a 3 para o Mangueirinha Esporte Clube (MEC), no Ginásio de Esportes Luiz Balbino de Moraes, em partida válida pela 11ª rodada da primeira fase. Não foi dessa vez que a equipe apucaranense obteve a primeira vitória fora de casa na competição.

Com a derrota, o Sicoob/Danês caiu para a sexta posição com 16 pontos, enquanto o Mangueirinha assumiu a nona colocação com 13. Na próxima rodada da Série Prata, marcada para o dia 18 de junho, o Sicoob/Danês joga em Cianorte contra o time local.

Os gols do Mangueirinha foram marcados por Gauchinho (2), Nico (2) e Dieguinho. Mateus Cabo (2) e Pazinatto descontaram para a equipe do técnico Márcio Rinaldo.

A partida foi arbitrada por Divonei dos Santos Cordeiro e Adreilson Miglioranza. Na etapa final, Diego César, do Mangueirinha, e Minatti, do Apucarana, foram expulsos.

A agremiação da casa venceu com Lucas Santos, Nico, Diego César, Dieguinho, Diego Tabaldi, Gauchinho, Tomadon, Leite e Malinha. Técnico: Vanderson Ronsani.

O Apucarana contou com Maikon Gaburro, Rodrigo, Luan, Mateus Cabo, Guilherme, Pazinatto, Preá, Marinho, Minatti, Lorinho e Luquinha. Técnico: Márcio Rinaldo.

Nas outras partidas da rodada os resultados foram: Quedas do Iguaçu 3 x 2 Coronel Vivida, Cianorte 5 x 2 Colombo, Seleto Maringá 3 x 2 Toledo, Afap Paranaguá 3 x 3 São José dos Pinhais e São Miguel 3 x 0 Medianeira.

O Coronel Vivida lidera a competição com 25 pontos, seguido por São Miguel 25, Apaf 20, Medianeira 17, São José dos Pinhais e Sicoob/Danês/Apucarana 16; Toledo 14; Quedas do Iguaçu e Mangueirinha 13; Colombo e Seleto 12; Guaíra 11; e Cianorte com 10 pontos.