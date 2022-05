Apucarana Futsal mostra força no Lagoão e vence Medianeira

Da Redação

Numa atuação de gala e que teve a marcação de oito gols, o Sicoob/Danês/Apucarana conquistou neste sábado à noite (28/05), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a quinta vitória no primeiro turno do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto ao derrotar o time do Medianeira pelo placar de 5 a 3. A partida foi válida pela 11ª rodada e manteve a equipe apucaranense na quinta colocação com 16 pontos. O Medianeira é o quarto colocado com 17 pontos.

Logo no início do jogo, o ala Luan fez 1 a 0 para o Apucarana, com o Medianeira empatando aos 15 minutos com Robert. Faltando menos de dois minutos para o final do primeiro tempo, Pazinatto colocou o time da casa em vantagem.

Na etapa final, aos 6 minutos, Pazinatto (contra) igualou para a equipe visitante. Um minuto depois, Mateus Cabo marcou 3 a 2 para o Apucarana e aos 8, Caxa empatou. Na base da raça e incentivado por sua torcida, a agremiação do técnico Márcio Rinaldo chegou a vitória com gols de Lourinho aos 12 e Mateus Cabo aos 14 minutos.

A partida neste sábado foi arbitrada por Adenilson Gregório e Juliana Ângelo. Emerson Guilherme de Souza atuou como anotador e Ellen Tatiane Protano foi a cronometrista.

O técnico Márcio Rinaldo, da equipe apucaranense, contou com Maikon Gaburro, Cleison, Marinho, Rodrigo, Guilherme, Mateus Cabo, Preá, Danilinho, Lourinho, Luan, Minatti, Pazinato, Lucas Hirose e Adrian.

O Medianeira foi derrotado com Rafael, Pedro Lucas, Alan, Robert, Leonildo, Caxa, Leonardo, Adson, Felipe, Lucas e Ativaldo. Técnico: Marlos Heinrich.

O Sicoob/Danês agora ficará mais de um mês sem atuar em casa. No dia 4 de junho jogará em Mangueirinha, dia 18 atuará em Cianorte e no dia 29 encara a Apaf em Paranaguá. Este jogo será válido pela primeira rodada do returno da fase inicial da competição. A equipe apucaranense voltará a jogar no Ginásio de Esportes Lagoão no dia 9 de julho, às 19h30, contra o Guaíra.

Demais resultados – São José dos Pinhais 1 x 1 Mangueirinha, Guaíra 5 x 3 Cianorte, Coronel Vivida 5 x 3 Seleto/Maringá e Colombo 3 x 4 Apaf Paranaguá.

Classificação – 1º) Coronel Vivida com 25 pontos; 2º) São Miguel e Apaf 19; 4º) Medianeira 17; 5º) Sicoob/Danês/Apucarana 16; 6º) Toledo e São José dos Pinhais 14; 8º) Colombo 12; 9º) Guaíra 11; 10º) Mangueirinha 10; 11º) Seleto/Maringá e Quedas do Iguaçu 9; e 13º) Cianorte 7.