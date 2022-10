Apucarana Futsal joga por empate para se classificar à semifinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Futsal venceu todas as partidas no Lagoão, na segunda fase

Para se classificar à semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal precisa apenas de um empate neste final de semana, contra o Coronel Futsal, pela última rodada da 2ª fase. No entanto, a equipe enfrentará fora de casa o vice-líder do Grupo B, que também briga pela classificação.

continua após publicidade .

O jogo decisivo está marcado para a noite deste sábado (29), a partir das 19h30, no Ginásio Barro Preto, em Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná. O outro confronto da chave será em São José dos Pinhais, onde a equipe da casa recebe o Medianeira, no mesmo horário.

-LEIA MAIS: Apucaranenses participam do Campeonato Estadual de AtletismoSub-14

continua após publicidade .

O treinador Márcio Rinaldo não terá desfalques para o confronto. Os jogadores relacionados da equipe apucaranense são: Maikon Gaburro, Lourinho, Luan, Rodrigo Guilherme, Cabo, Soldado, Thiago, Lucas Hirose, Danilinho, Adryan, Kauan, Érico, Sabará e Cleison.

Os dois primeiros do grupo avançam à semifinal do campeonato. O Apucarana venceu as partidas em casa e se encontra na liderança, com 9 pontos. Coronel Futsal e São José dos Pinhais têm 7 pontos. O lanterna é o Medianeira, com 6 pontos, mas ainda com chances de classificação.

Os Dragões do Norte só não vão à final caso percam para o Coronel Futsal e o Medianeira seja derrotado. Aliás, caso os times medianeirense e apucaranense vençam, a equipe de Apucarana deve se classificar pelo "Gol Average", critério de desempate do quociente dos gols marcados e sofridos, que está grande a diferença à favor do clube apucaranense.

continua após publicidade .

No Grupo A, São Miguel Futsal e Mangueirinha já se classificaram e se enfrentam neste sábado (28) para a definição de quem vai passar na liderança da chave. Os clubes finalistas do campeonato se classificam à Série Ouro de 2023.

fonte: Reprodução Coronel Futsal e Apucarana Futsal se enfrentam neste sábado (28)

Siga o TNOnline no Google News