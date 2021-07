Da Redação

Apucarana Futsal joga pelo feminino e masculino neste sábado

As equipes masculina e feminina do Sicoob Danês Apucarana jogam neste sábado (31) em confrontos pela Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, no Ginásio Lagoão.

O time masculino, atual sexto colocado do campeonato com 18 pontos, enfrenta o Mariópolis, que tem 11 pontos e se encontra na oitava posição. O jogo acontece às 15h30. O primeiro confronto entre as duas equipes, ocorrido no dia 22 de maio, terminou com vitória para os apucaranenses por 5 a 3.

A segunda partida do sábado será pelo feminino, que está mais adiantado e já acontece o último jogo da primeira fase da Série Prata. O Apucarana, já classificado para a próxima etapa da competição, joga às 19h contra o Arapongas, que ainda briga por uma vaga. Ambos os times estão no Grupo C.

Com vitórias nas cinco partidas disputadas, as jogadoras da equipe apucaranense garantiram a vaga no Grupo D, da segunda fase do torneio, e enfrentam o 2º do Grupo A, 2º do Grupo B e 3ª melhor campanha dos clubes que não ficarão entre os dois primeiros de seus grupos. A próxima etapa do campeonato está marcada para começar no dia 14 de agosto.