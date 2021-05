Apucarana Futsal joga neste final de semana em dose dupla

Continua após publicidade

As equipes masculina e feminina do Sicoob Dânes Apucarana têm compromissos marcados neste próximo final de semana, na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

O time masculino joga em casa neste sábado (15), no Ginásio Lagoão, às 19h30, contra o Apaf Sespor Semec de Paranaguá. Atualmente em segundo lugar do campeonato com sete pontos, se vencer a partida e o líder Mangueirinha for derrotado, a equipe apucaranense pode assumir a liderança na tabela de classificação. A partida é válida pela 4° rodada da Série Prata de Futsal.

Já a equipe feminina estreia no campeonato na manhã do próximo domingo (16), às 11h. O clube joga fora de casa e tem como adversário o Umuarama Futsal, no Ginásio Amário Vieira da Costa. As duas equipes se encontram no grupo C do Feminino Prata.