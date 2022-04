Da Redação

Apucarana Futsal joga em São José dos Pinhais nesta sexta

Com sete pontos na tabela de classificação, dividindo a liderança com mais três equipes, o Apucarana Futsal tem um duelo estratégico nesta sexta-feira (8) para as pretensões da equipe na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Às 19h30, a equipe enfrenta o São José dos Pinhais Futsal, lanterna da competição, no Ginásio Ney Braga, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A partida é válida pela quarta rodada.

continua após publicidade .

Uma vitória mantém o time na briga pela liderança da competição. Isso porque o Apucarana Futsal folga na próxima rodada e um resultado adverso pode afastar o time dos primeiros colocados. Os apucaranenses dividem a liderança com o São Miguel Futsal, o Coronel Futsal e a Apaf/Sespor/Semed, todos com 7 pontos.

Apesar do adversário estar na lanterna, sem nenhum ponto, o presidente do Apucarana Futsal, Luiz Fernando Milan, prega respeito. Ele lembra que o São José dos Pinhais disputou duas partidas até agora. “Vai ser um jogo difícil, na casa do adversário, que está precisando se recuperar”.

continua após publicidade .

Ele também cita a logística complicada do Apucarana Futsal. A delegação embarca depois do almoço, antecipado para as 11 horas, e deve chegar a Curitiba por volta das 17 horas, duas horas e meia antes do jogo. “Os jogadores não terão tempo de descanso, mas vamos encarar mais esse desafio e buscar um bom resultado”, assinala o mandatário do clube.

Além de Apucarana Futsal x São José dos Pinhais Futsal, outras quatro partidas movimentam a competição. Todos os outros jogos serão no sábado (9): Sferriê/Toledo Futsal X MEC Futsal, às 20h; Colombo Futsal/Semec X São Miguel Futsal, às 19h30; Fronteirabet/Guaíra Futasal x Pref.Maringá/Unifamma/AFMM, às 19h30; e Quedas do Iguaçu Futsal x Cianorte Futsal, às 20h30.

Por, Fernando Klein