Da Redação

Apucarana Futsal joga em dose tripla neste final de semana

O próximo final de semana para o Sicoob Danês Apucarana será bem movimentado. O clube, pelas equipes masculina e feminina, terá três partidas pela Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Todos os confrontos serão disputados em Apucarana, no Ginásio Áureo Caixote.

continua após publicidade .

No sábado (21), às 17 horas, o time masculino começa a sequência de jogos contra o Maringá, pela 17ª rodada da competição. Os apucaranenses se encontram na sétima posição, com 21 pontos. Os maringaenses estão em quarto colocado, com 24 pontos.

A equipe feminina entra em quadra horas depois, às 20 horas. As jogadoras enfrentam o AACC, de Marechal Cândido Rondon, pela 2ª rodada da segunda fase da Série Prata. Pelo feminino, o Apucarana Futsal tenta manter a melhor campanha entre os adversários, com 100% de aproveitamento.

continua após publicidade .

A última partida do final de semana será no domingo (22), com a equipe masculina, que recebe o Fazenda Futsal, às 11 horas. No último dia 25 os times se enfrentaram pelo primeiro turno do campeonato e, fora de casa, o Apucarana aplicou uma goleada por 4 a 1.