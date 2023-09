Apucarana Futsal joga em casa valendo vaga nas quartas de final

Valendo vaga na próxima fase da Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal joga a última rodada da segunda etapa da competição na noite deste sábado (30), no ginásio do Lagoão, contra o Mariópolis. A partida acontece a partir das 20 horas. Um empate classifica os Dragões do Norte.

Os times ocupam o Grupo B no torneio. Entre os seis da chave, quatro deles estarão classificados. O Apucarana soma 13 pontos e está na quarta colocação, enquanto os visitantes têm 14 pontos e se encontram na terceira posição na tabela. O Terra Rica, que enfrenta o lanterna Palmas e tem 10 pontos, está na quinta colocação e pode tirar a vaga da equipe apucaranense, caso ela seja derrotada.

O treinador do Apucarana, Luiz Henrique, afirma que o time vai jogar pensando apenas na vitória. “O jogo é de suma importância para nós pois vale a classificação à próxima fase, que é o nosso objetivo. Estamos trabalhando muito para conquistar esse primeiro grande objetivo”, comentou.

O técnico ressalta que jogar em casa fará a diferença e a presença dos apucaranenses será fundamental. “Jogar com a torcida é sempre muito importante, pois ela é o nosso sexto jogador, e sem dúvidas ter essa atmosfera a nosso favor nos deixa ainda mais forte para buscar a vitória”, disse Luiz.

Segundo o comandante, o time do Apucarana terá dois desfalques: Dourado e Rezala cumprem suspensão.

Todas as partidas do campeonato acontecem simultaneamente no sábado. A próxima fase será no modo ‘mata-mata’, partindo das quartas de finais.

