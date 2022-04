Da Redação

Apucarana Futsal joga contra o Colombo para assumir liderança

O Apucarana Futsal entra enquadra neste sábado (2) pela 3ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. A equipe joga em casa, no Ginásio de Esportes Lagoão, contra o Colombo Futsal, às 19h30.

O time vai para o confronto com chances de assumir a liderança da competição. Atualmente na segunda colocação, com quatro pontos ganhos em duas partidas, os Dragões do Norte enfrentam a equipe que lidera a Série Prata, que tem 100% de aproveitamento.

Os jogadores relacionados pelo treinador Márcio Rinaldo foram: os goleiros Gaburro e Douglas; os fixos Rodrigo, R. Marinho e Guilherme; os alas Luan, Lorinho, Lukinhas, Preá, Cabo e Lucas Hirose; e os pivôs Deninho, Pazinatto e Minatti.

Até o momento, o Apucarana ganhou em casa por 4 a 0 sobre o Apaf Futsal e empatou fora de casa com o Guaíra, por 4 a 4. Já o Colombo venceu o Guaíra por 5 a 4 e goleou o São José dos Pinhais por 5 a 0.

Os ingressos para o confronto estão sendo vendidos por R$ 5 a meia entrada e R$ 10 a inteira, e podem ser adquiridos nas lojas GRG, Galeria das Frutas, Parra, Shekiman e Cubo Mágico.