Apucarana Futsal inicia preparação para a Série Prata

Com sete jogadores contratados, a permanência de sete atletas do ano passado e do treinador Márcio Rinaldo, a equipe masculina do Apucarana Futsal iniciará no dia 23 de fevereiro a sua preparação para o Campeonato Paranaense da Série Prata de 2022, tendo mais uma vez o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

O diretor Luís Fernando Milan está empolgado com a montagem do elenco e acredita que a equipe de Apucarana tem tudo para fazer uma boa campanha. “Conseguimos manter a base de 2021 e trouxemos jogadores experientes e com bons currículos. Isso nos dá confiança para a disputa do campeonato e esperança em alcançar o acesso para a Série Ouro no ano que vem. Será uma competição muito difícil, com times fortes, mas acredito que Apucarana brigará para conseguir a sua meta”, destaca Milan.

Foram mantidos no grupo os atletas Maikon Gaburro, Luan, Mateus Cabo, Rodrigo, Deninho, Lucas e Danilo. “São sete remanescentes e também com a permanência do técnico Márcio Rinaldo”, disse Milan.

Para a atual temporada foram contratados o goleiro Douglas, ex-Cascavel; os fixos Marinho, ex-Ampere, e Guilherme, ex-Campo Mourão; os alas Lorinho, ex-Sorriso-MT, e Preá, com passagem pelo futsal do Chipre; e os pivôs Minatti, ex-Palmas, e Pazinatto, ex-APAF, de Paranaguá.

“Outra novidade é que o time apucaranense pretende participar em 2022 dos campeonatos estaduais nas categorias de base”, cita Milan.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a secretaria apoiará a equipe mais uma vez como aconteceu em 2020 e 2021. “Desde a Série Bronze estamos ajudando o time no que é possível e claro sempre na torcida para que a equipe consiga os seus objetivos. O prefeito Junior da Femac tem dado todo o respaldo e além do futsal tem apoiado outras modalidades”, frisa o professor Grillo.

No ano passado o time apucaranense acabou sendo eliminado na fase semifinal pelo CAD-Guarapuava, empatando no Ginásio de Esportes do Lagoão e sendo derrotado fora de casa.

As inscrições da Série Prata de 2022 encerram-se no dia 31 de janeiro, com o campeonato iniciando em 19 de março em competição promovida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS).

Também tem vagas na competição estadual às equipes do São Miguel, Medianeira, Toledo, AFCA (Umuarama), Quedas do Iguaçu, Cianorte, São Lucas (Paranavaí), Seleto (Maringá), Jardim Alegre, Coronel Vivida, Mangueirinha, Siqueira Campos, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Apaf (Paranaguá).