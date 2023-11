Apucarana Futsal fica no empate no primeiro jogo da semifinal

No primeiro jogo da semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal recebeu o Mariópolis no ginásio do Lagoão e ficou no empate em 2 a 2. A partida foi realizada na noite de sábado (4).

Os gols do Apucarana foram assinalados por Mateus Cabo e Vitor Bala. Pablo e Cris marcaram para o Mariópolis. Com esse resultado, o Apucarana terá que ganhar em tempo normal no jogo da volta para garantir o acesso à Série Ouro e avançar à final da competição.

Os times voltam a se enfrentar no dia 22 de novembro, em Mariópolis, no ginásio Élio Gehlen.

A outra semifinal é disputada entre Coronel Futsal e Santa Helena, que ainda não jogaram a fase.

