Apucarana Futsal faz primeiro jogo das quartas de final neste sábado

Apucarana Futsal vai jogar no Lagoão

O Apucarana Futsal enfrenta neste sábado (14) o Medianeira pelo primeiro jogo das quartas de final da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo acontece a partir das 20 horas, no ginásio do Lagoão.

O treinador Luiz Henrique afirma que vencer o primeiro confronto é essencial. "Sair na frente no primeiro é importante, pois sabemos que são entre 80 e 90 minutos que vamos lutar para conseguirmos nosso objetivo de avançar à próxima fase. Sabemos que dar esse primeiro passo é nosso objetivo para poder ter uma vantagem, mesmo que seja mínima, para o próximo jogo. Nada se define aqui, mas vamos lutar para fazer prevalecer o mando e, com apoio de nossa torcida, poder conquistar essa vitória", disse o técnico.

Luiz afirma que não espera uma partida fácil, mesmo jogando em seus domínios. "Jogar contra Medianeira é sempre muito difícil, mesmo nosso grupo não ter jogador na primeira fase, pois muitos chegaram comigo a pouco tempo, mas conhecemos o adversário e sabemos o quão difícil será esse duelo", comentou o treinador.

O presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, afirma que a presença do torcedor apucaranense é fundamental para a equipe avançar de fase. "É um jogo muito importante e ter a presença do torcedor é uma engrenagem para que nosso time alcança o objetivo, que é a semifinal. Nós temos mais quatro jogos até a partida que vai dar o acesso, então nós sabemos que todo jogo agora é o 'jogo da vida'", disse.

O ingresso da partida será de R$ 10,00, segundo informou o clube. O jogo da volta será em Medianeira, no dia 20 de outubro, no Ginásio Antônio Lacerda Braga. Quem avançar enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre São José dos Pinhais e Mariópolis.

Por Vitor Flores

