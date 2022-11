Apucarana Futsal faz primeiro jogo da semifinal no Lagoão neste sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Apucarana Futsal faz o primeiro jogo da semifinal da Série Prata neste sábado (12)

O Apucarana Futsal faz o primeiro jogo da semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense neste sábado (12), às 19h30, no Ginásio Lagoão, contra o Mangueirinha. O confronto decisivo vale, além da vaga na final da competição, a classificação para a Série Ouro de 2023. Essa é a segunda temporada seguida que o Apucarana joga a semifinal do campeonato. No ano passado, foi superado pelo campeão da edição, o Guarapuava.

continua após publicidade .

Para o diretor Luís Fernando Milan, caso classifique, a equipe deverá jogar uma das competições mais difíceis do país. "A fase semifinal já traz um gostinho de final, uma vez que além de garantir a vaga à grande final, garante o acesso à elite do futsal do estado, que por sua vez é uma das competições mais fortes do Brasil, tendo em vista que a própria Liga Nacional possui sete equipes paranaenses", comentou.

-LEIA MAIS: Alunos simulam tribunal de júri em Apucarana; veja

continua após publicidade .

O treinador Márcio Rinaldo conta com a presença da torcida para o jogo mais importante do ano. "Trabalhamos o ano todo para chegar a este momento que é muito importante para todos nós, estamos diante dos dois jogos mais importantes deste ano, e para isso contamos com o apoio da nossa torcida que sempre fez muita diferença nos jogos em casa dentro do Ginásio Lagoão”, disse.

Para chegar à semifinal, o Apucarana passou em segundo lugar no Grupo B. Já o Mangueirinha terminou na liderança do Grupo A e, por isso, define a semifinal em casa, na próxima semana, dia 19. O outro confronto é entre Coronel Futsal e São Miguel Futsal, em Coronel Vivida, partida que começa no mesmo dia e horário.

Time Feminino

A Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) joga a primeira partida da final da Série Prata neste sábado (12), também às 19h30. O confronto será fora de casa contra o Rio Branco Sport Club, em Paranaguá, no litoral do estado. O time tem a melhor campanha e faz o jogo da volta em Apucarana, no Lagoão, no próximo dia 19. As equipes finalistas já estão classificadas na Série Ouro de 2023.

Siga o TNOnline no Google News