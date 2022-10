Apucarana Futsal faz primeiro jogo da segunda fase da Série Prata

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Futsal terminou a primeira fase em terceiro lugar, com 39 pontos somados

O Apucarana Futsal fará nesta próxima quarta-feira (5) seu primeiro jogo pela segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. Fora de casa, a equipe apucaranense visita o Medianeira, no Ginásio Antônio Lacerda Braga, às 20 horas.

continua após publicidade .

Com a terceira colocação na primeira fase, somando 39 pontos, o time de Apucarana caiu no Grupo B, com o Coronel Futsal e o São José dos Pinais, que se enfrentam na rodada, e o adversário Medianeira, que terminou a primeira etapa em sexto lugar, com 33 pontos. O outro grupo do campeonato é formado pelo São Miguel, Mangueirinha, Apaf Paranaguá e Guaíra Futsal.

-LEIA MAIS: Série Prata: Apucarana Futsal conhece adversários da 2ª fase; confira

continua após publicidade .

Gaúcho (lesionado) e Lucas Hirose desfalcam o Apucarana. O treinador Márcio Rinaldo terá à disposição os jogadores: Gaburro, Kauan, Cleison, Guilherme, Cabo, Feltrin, Rodrigo, Lourinho, Soldado, Danilinho, Eriko, Adryan, Sabará e Luan.

Com início da segunda fase nesta quarta, a previsão para o fim, de acordo com o site da Federação Paranaense de Futsal, é para o dia 29 de outubro. Novembro e dezembro acontecerão as semifinais e finais.

Siga o TNOnline no Google News