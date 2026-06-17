Apucarana Futsal faz jogo contra o Medianeira em busca de reabilitação na Série Prata

Em busca de reabilitação na Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal recebe o lanterna Medianeira nesta quarta-feira (17), às 20 horas. A partida, válida pela terceira rodada do returno da fase inicial, será disputada no Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Parque do Japira. A diretoria do Dragão do Norte promoveu uma ação solidária para o confronto, com a entrada fixada na doação de um quilo de alimento não perecível, arrecadação que será destinada a uma entidade de assistência social do município.

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No campeonato, as equipes vivem cenários distintos, embora ambas precisem da vitória. Sétimo colocado com 26 pontos, o Apucarana tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 sofrida no último sábado para o Cândido de Abreu, jogando fora de casa. Já o time do Oeste do Estado amarga a última posição na tabela com apenas nove pontos e duas vitórias, e trava uma luta contra o tempo nesta primeira fase para evitar a disputa do Torneio da Morte.

Para o duelo, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, não poderá contar com o pivô Paulinho, que cumpre suspensão. O quinteto inicial deve ser formado por Luigi, Arthur (Cubano), Formiga, Ferro e Igor Santos, sendo este último o grande destaque ofensivo e artilheiro do time na competição com 11 gols marcados.

Além do embate no Parque do Japira, a rodada desta quarta-feira tem outras sete partidas programadas simultaneamente para as 20 horas: Mariópolis e Apaf, Capanema e Ibiporã, Clevelândia e São Joseense, Fazenda e Coronel, Mangueirinha e Prudentópolis, Palotina e ABL, além de Xavantes contra o Cândido de Abreu.

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