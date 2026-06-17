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Apucarana Futsal faz jogo contra o Medianeira em busca de reabilitação na Série Prata

Dragão do Norte tenta se manter no pelotão de cima, enquanto equipe do Oeste luta para escapar do "Torneio da Morte"

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 10:42:49 Editado em 17.06.2026, 10:42:44
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Apucarana Futsal faz jogo contra o Medianeira em busca de reabilitação na Série Prata
Autor Apucarana Futsal joga nesta quarta-feira no Complexo Esportivo Estação Cidadania - Foto: Divulgação

Em busca de reabilitação na Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal recebe o lanterna Medianeira nesta quarta-feira (17), às 20 horas. A partida, válida pela terceira rodada do returno da fase inicial, será disputada no Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Parque do Japira. A diretoria do Dragão do Norte promoveu uma ação solidária para o confronto, com a entrada fixada na doação de um quilo de alimento não perecível, arrecadação que será destinada a uma entidade de assistência social do município.

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No campeonato, as equipes vivem cenários distintos, embora ambas precisem da vitória. Sétimo colocado com 26 pontos, o Apucarana tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 sofrida no último sábado para o Cândido de Abreu, jogando fora de casa. Já o time do Oeste do Estado amarga a última posição na tabela com apenas nove pontos e duas vitórias, e trava uma luta contra o tempo nesta primeira fase para evitar a disputa do Torneio da Morte.

Para o duelo, o técnico do Apucarana, Crystiano Roberto, não poderá contar com o pivô Paulinho, que cumpre suspensão. O quinteto inicial deve ser formado por Luigi, Arthur (Cubano), Formiga, Ferro e Igor Santos, sendo este último o grande destaque ofensivo e artilheiro do time na competição com 11 gols marcados.

Além do embate no Parque do Japira, a rodada desta quarta-feira tem outras sete partidas programadas simultaneamente para as 20 horas: Mariópolis e Apaf, Capanema e Ibiporã, Clevelândia e São Joseense, Fazenda e Coronel, Mangueirinha e Prudentópolis, Palotina e ABL, além de Xavantes contra o Cândido de Abreu.

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Ação solidária Apucarana Futsal Campeonato Paranaense CLASSIFICAÇÃO Futsal MEDIANEIRA
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