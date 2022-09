Apucarana Futsal faz confronto direto neste sábado em Medianeira

Da Redação

Gaúcho, pivô do Apucarana Futsal, é desfalque para a partida deste sábado (10), em Medianeira

O Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (10) para um confronto direto contra o Medianeira, pela Série Prata do Campeonato Paranaense. Com 34 pontos, a equipe apucaranense está em terceiro lugar, enquanto o rival se encontra em quarto, com 32 pontos.

Os times jogam às 20 horas no Ginásio Antônio Lacerda Braga, em Medianeira, no oeste do Paraná. O jogo é válido pela 24ª rodada da competição.

O treinador Márcio Rinaldo recebeu uma má notícia após a última rodada. Na vitória contra o Toledo, na quarta-feira (7), o pivô Gaúcho, um dos reforços que chegaram recentemente de uma equipe da Letônia, sofreu uma pancada e é desfalque para a partida deste sábado. O clube informou que exames serão feitos para saber a gravidade da lesão no tornozelo.

Os relacionados pelo treinador Márcio Rinaldo, do Apucarana, serão os mesmos do último confronto: Gaburro, Cleyson, Kauan, Guilherme, Rodrigo, Cabop, Sabará, Lourinho, Lucas Hirose, Danilinho, Luan, Soldado e Adryan.

