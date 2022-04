Da Redação

Apucarana Futsal estreia vitorioso e é prestigiado por 2 mil pessoas

Nesta sábado (19), a equipe de Futsal da cidade de Apucarana estreou no Campeonato Paranaense da Série Prata com vitória. Jogando contra a Apaf, de Paranaguá, a equipe apucaranense ganhou pelo placar de 4 a 0, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso, o Lagoão.

continua após publicidade .

O ponto alto da noite foi a torcida apucaranense que vibrou e comemorou a conquista dos três pontos. Mais de 2 mil pessoas acompanharam o duelo que abriu a temporada 2022 da Série Prata. Com o resultado, Apucarana lidera a competição com 3 pontos e tem saldo positivo de 4 gols. A equipe tricolor fez uma belíssima apresentação e no primeiro tempo já vencia por 3 a 0, com gols de Deninho, Matheus Minatti e Lucas. Quase no final do confronto, Deninho fechou o marcador.

O prefeito Junior da Femac esteve no ginásio e comemorou o resultado no sábado (19). “O Apucarana Futsal deu um show em quadra vencendo por 4 a 0, com casa lotada, reunindo cerca de duas mil pessoas no Lagoão. Tivemos um grande resultado frente Paranaguá, uma equipe organizada, mas que não conseguiu conter a força do Apucarana, que mostrou um grande futsal. Todos estão de parabéns pelo bom início no campeonato”, frisa o prefeito Junior da Femac.



continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, também vibrou com o resultado positivo. “Foi uma bela vitória jogando em casa, com o Apucarana não dando chance ao adversário e ganhando moral para a sequência da competição. Parabenizo também a nossa torcida que deu um verdadeiro espetáculo apoiando o time do começo ao fim da partida”, destaca o professor Grillo.

O diretor do clube, Luís Fernando Milan, após o jogo estava muito emocionado com a boa estreia. “Foi uma noite sensacional e muito marcante no Lagoão. Mostramos que estamos resgatando o futsal da cidade e foi bonito ver as famílias reunidas no ginásio. Foi o primeiro passo em busca do tão sonhado acesso para a Série Ouro do ano que vem”, disse Milan.

A primeira rodada da Série Prata teve mais cinco jogos neste final de semana. Na sexta-feira (18), em casa, o São José dos Pinhais perdeu por 3 a 2 para o Cianorte. Neste sábado (19) os outros resultados da rodada foram os seguintes: Quedas do Iguaçu 1 x 2 Toledo, Colombo 5 x 4 Guaíra, São Miguel 1 x 1 Mangueirinha e Medianeira 3 x 2 Maringá.

continua após publicidade .

No próximo sábado (26), o Apucarana Futsal fará a segunda apresentação no campeonato, enfrentando o Guaíra, às 19h, no Ginásio de Esportes Robinson Reis. Outros jogos que marcarão a segunda rodada: Colombo x São José dos Pinhais, Coronel Vivida x Medianeira, Quedas do Iguaçu x Mangueirinha, Cianorte x São Miguel e Maringá x Apaf, de Paranaguá.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.