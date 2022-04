Apucarana Futsal estreia na Série Prata neste sábado

Da Redação

O Apucarana Futsal apresentou na quarta-feira à noite (16) o seu elenco e o novo uniforme para a temporada 2022, em evento realizado no auditório do Centro da Juventude Alex Mazaron. A equipe estreia neste sábado (19), a partir das 20h30, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), contra a Apaf, de Paranaguá, pelo Campeonato Paranaense da Série Prata.

Participaram da apresentação os vereadores Rodrigo Lievore e Jossuela Pirelli, o secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, o superintendente da pasta, Tom Barros, o presidente do Sicoob Apucarana, Osnei José Simões Santos, o diretor da equipe, Luís Fernando Milan, o técnico Márcio Rinaldo, o empresário e grande incentivador do time, Luís Hirose, e demais autoridades.

Ex-secretária de esportes, a vereadora Jossuela Pirelli acredita no potencial da equipe. “É um momento importante, de muita união e estamos prestigiando, apoiando e motivando essa equipe que já tem o primeiro jogo no sábado contra Paranaguá. Nós temos que dar força a essa equipe que já tem uma trajetória de muito sucesso e que agora precisa do acesso para a Série Ouro”, destaca Jossuela. Na ocasião, ela aproveitou e agradeceu o Sicoob, a Danês e os demais patrocinadores, ao empresário Luís Hirose, e também o apoio da Prefeitura de Apucarana.

O secretário de Esportes, professor Grillo, está confiante para a disputa estadual. “No ano passado a equipe chegou bem perto da vaga, mas acabou eliminada na semifinal. Nessa temporada, o time manteve a base e trouxe bons jogadores. Isso nos dá confiança de que a equipe conseguirá a classificação para a Série Ouro do ano que vem. E mais uma vez o time terá o total apoio do prefeito Junior da Femac”, salienta o professor Grillo.

O presidente do Sicoob, Osnei Santos, reforçou o patrocínio ao time em mais uma temporada. “Estamos contentes de fazer parte desse projeto vibrante que nos dá muita motivação, vendo essa juventude dando o seu melhor em quadra. Para nós é um motivo de muito orgulho e de muita alegria”, comemora Santos.

O diretor do clube, Luís Fernando Milan, mostra confiança para a estreia. “A ansiedade é grande, mas eu diferente de outros anos estou me sentindo muito preparado. É um momento muito importante e especial, então não vejo à hora de chegar, mas com o intuito de ver a coisa acontecer. Aqueles que se fizerem presente no Lagoão terão muitas surpresas, já é um ginásio lindo, mas eles vão se surpreender quando chegaram lá”, frisa Milan.

O técnico Márcio Rinaldo diz que a equipe está preparada na caminhada que inicia neste sábado. “Queremos o apoio da imprensa, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria e patrocinadores, porque juntos todos nós seremos mais fortes e dentro de quadra não será diferente. Iniciamos o trabalho há três semanas, fizemos alguns amistosos e tem muito para evoluir e posso dizer que evoluímos cinqüenta por cento do trabalho. Os jogadores estão comprometidos, sei da responsabilidade e será um ano com muita dificuldade porque o campeonato será muito equilibrado”, finaliza Rinaldo.

Também fazem parte da comissão técnica o supervisor Henrique Miyatake, os fisioterapeutas Danilo Felipe Marquezi e Fernando Brito, o preparador físico Gustavo Morais, o treinador de goleiros Lucas Dias, o Tipão, e o mordomo Daniel Cordeiro.

Para o Paranaense a equipe contará com os goleiros Maikon Gaburro, Douglas, Azuguir e Martini; os fixos Marinho, Rodrigo e Guilherme; os alas Luan, Lorinho, Lukinhas, Danilo, Preá, Mateus Cabo e Lucas Hirose; e os pivôs Deninho, Pazinatto, Minatti e Adryan.

A Série Prata de 2022 terá ainda a presença dos times do Medianeira, São Miguel, Mangueirinha, Apaf/Paranaguá, Seleto/Maringá, Cianorte, Toledo, Coronel Vivida, Quedas do Iguaçu, Colombo, Guaíra e São José dos Pinhais. São 13 times inscritos na competição.

JOGOS DA EQUIPE

Primeiro turno

Dia 19 de março – Apucarana x Paranaguá

Dia 26 de março – Guaíra x Apucarana

Dia 2 de abril – Apucarana x Colombo

Dia 8 de abril – São José dos Pinhais x Apucarana

Dia 23 de abril – São Miguel x Apucarana

Dia 30 de abril – Maringá x Apucarana

Dia 7 de maio – Apucarana x Quedas do Iguaçu

Dia 14 de maio – Coronel Vivida x Apucarana

Dia 21 de maio – Apucarana x Toledo

Dia 28 de maio – Apucarana x Medianeira

Dia 4 de junho – Mangueirinha x Apucarana

Dia 18 de junho – Cianorte x Apucarana

Segundo turno

Dia 29 de junho – Paranaguá x Apucarana

Dia 9 de julho – Apucarana x Guaíra

Dia 16 de julho – Colombo x Apucarana

Dia 20 de julho – Apucarana x São José dos Pinhais

Dia 3 de agosto – Apucarana x São Miguel

Dia 13 de agosto – Apucarana x Maringá

Dia 27 de agosto – Quedas do Iguaçu x Apucarana

Dia 31 de agosto – Apucarana x Coronel Vivida

Dia 7 de setembro – Toledo x Apucarana

Dia 10 de setembro – Medianeira x Apucarana

Dia 14 de setembro – Apucarana x Mangueirinha

Dia 24 de setembro – Apucarana x Cianorte