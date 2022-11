Apucarana Futsal enfrenta o Mangueirinha na semifinal; veja as datas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Futsal se classificou para as semifinais

Mesmo derrotado no último final de semana para o Coronel Futsal, pelo placar de 5 a 3, o Apucarana Futsal conseguiu se classificar para a semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense. Com a segunda colocação do Grupo B, a equipe enfrentará o líder do Grupo A, o Mangueirinha.

continua após publicidade .

São Miguel Futsal, que enfrentará o Coronel Futsal, e MEC Mangueirinha, por terem melhor campanha na soma da primeira e da segunda fase, decidem em casa a vaga para a grande final e, por consequência, o acesso à Série Ouro. Em caso de empate de pontos nas duas partidas (não é considerado saldo de gols), São Miguel e Mangueirinha também jogam por um empate na prorrogação.

-LEIA MAIS: Fase final dos JAP's começa no fim de semana em Apucarana

continua após publicidade .

As datas e confrontos das partidas ficaram definidas da seguinte maneira:

12/11 – (Partida de Ida)

Coronel Futsal x São Miguel Futsal

continua após publicidade .

Sicoob Danês Apucarana x MEC MaCoronel

19/11 – (Partida de Volta)

São Miguel Futsal x Coronel Futsal

continua após publicidade .

MEC Mangueirinha x Sicoob Danês Apucarana

Também vale lembrar que o Sicoob Danês Apucarana mais do que nunca é Apucarana em quadra pelo 64° Jogos Abertos do Paraná (Fase Final), com os jogos da etapa classificatória já acontecendo neste final de semana:

continua após publicidade .

Sábado 05/11(CIE - Japira)

16:30h 👉 Cafeara x Apucarana

Domingo 06/11 (Lagoão)

15:30h 👉 Apucarana x Tapejara

Siga o TNOnline no Google News