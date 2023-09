Apucarana Futsal enfrenta lanterna do grupo para afastar má fase

O Apucarana Futsal enfrenta uma seca de vitórias na Série Prata do Campeonato Paranaense. Faltando quatro partidas para o final da segunda fase da competição, o time está na quinta colocação do Grupo B e tentará, no próximo sábado (9), diante do lanterna Terra Rica, alcançar a parte de cima da tabela. O jogo será no ginásio do Lagoão, às 19h30.

Nas últimas três partidas, o Apucarana somou apenas um ponto. Foram duas derrotas, para o Cianorte e Mariópolis, e um empate, em casa contra o Palmas. Contratado para dar sequência ao trabalho do paraguaio Beto Silvero, o treinador Luiz Henrique se diz acreditar numa reviravolta da equipe pelo desempenho que os atletas vêm demonstrando dentro de quadra.

"Estamos trabalhando muito pode para poder transformar performance em resultados, pois estamos fazendo grandes jogos, porém, os detalhes fizeram a diferença. Mas pelos jogos e desempenho que estamos tendo, nos dá confiança que estamos perto de conseguir chegar nesse estágio e podermos conseguir os resultados e pontos necessários para que possamos atingir nosso objetivo que é classificar para a próxima fase", disse o técnico ao TNOnline.

Reforço

Nas redes sociais, o Apucarana Futsal anunciou mais um reforço para a temporada. Com passagens por times de Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, Lambão foi contratado. Ele atua nas posições de ala e fixo.

