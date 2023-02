Apucarana Futsal encara o Cascavel neste sábado em amistoso

Da Redação

Apucarana Futsal quer vaga na Série Ouro após deixar escapar classificação em 2022

O Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (25), às 19h30, no Ginásio de Esportes Lagoão, para o primeiro amistoso da temporada de 2023. Em preparação para a disputa da Série Prata do Campeonato Paranaense, a equipe encara o Cascavel, atual campeão da Libertadores.

Os ingressos custam R$ 23 (R$ 20 mais R$ 3 de taxa de serviço) e podem ser adquiridos no site https://www.ingressonacional.com.br/apucaranafutsal e também em pontos de vendas (com o presidente do clube Danylo Acioli, na Barbearia Parra, quadra de esportes do Clube 28, Edu Calçados, 98 FM, GRG e Camisa 10).

A equipe estreia na Série Prata em 4 de março, quando enfrenta o Santa Helena fora de casa. Além do amistoso com o Cascavel, o Apucarana Futsal encara outro adversário da elite do futebol nacional em amistoso: o Corinthians. O duelo contra o clube paulista está marcado para 1º de março (quarta-feira) no Lagoão, às 20 horas. O Corinthians, do camisa 10 Deives, é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. O valor dos ingressos e os locais de venda são os mesmos dos divulgados para o jogo contra o Cascavel.

O time apucaranense está treinando desde 10 de fevereiro para a Série Prata. Após deixar escapar o acesso no ano passado, a expectativa é positiva para 2023. “Queremos buscar a vaga neste ano. Para isso, marcamos esses dois amistosos, que serão grandes testes para a equipe antes do início da temporada”, explica Danylo Acioli, presidente do Apucarana Futsal.

Segundo ele, a expectativa é de grande público para os confrontos contra dois dos principais times do futsal brasileiro na atualidade. “A gente espera pelo menos três mil pessoas contra o Cascavel e mais de 5 mil na partida diante do Corinthians”, afirma Danylo.

O presidente do clube assinala que o elenco atual é de qualidade. “A gente manteve a base titular do ano passado, mas fomos buscar outros jogadores de destaque em outros clubes na Série Prata do ano passado e também na Série Ouro”, afirma. O time vem treinando diariamente na Lagoão e também na quadra do Clube 28 de Janeiro.

Pelo regulamento da competição, o campeão e o vice da Série Prata sobem para a elite do futsal paranaense. Em 2022, o Apucarana Futsal ficou em quarto lugar ao deixar escapar a vaga diante do Mangueirinha faltando 37 segundos para o final da prorrogação.

O técnico Márcio Rinaldo também mostra otimismo. No entanto, projeta uma competição difícil. “Montamos uma equipe competitiva, mas o campeonato deste ano será bem difícil pelos investimentos que temos observado nas outras equipes. Todas estão bem estruturadas”, afirma.

Ele cita também a mudança no formato. A primeira fase será em turno único. Das 16 equipes, 12 se classificam para a próxima fase. “Por isso, será importante também pontuar fora de casa”, pondera.

O treinador afirma que a equipe buscou reforços experientes, com jogadores de séries Prata e Ouro, além de alguns jogadores com experiência na Liga Nacional. Quanto aos amistosos, Márcio Rinaldo afirma que os jogos serão um “presente” para Apucarana. “Será uma oportunidade de a torcida da cidade acompanhar as duas principais equipes do País no ano passado e acompanhar um futsal de alto nível”, completa.

ELENCO



Goleiros

Gaburro



Léo

José

Fixos



Rodrigo

Lucas Hirose

Felipe Otto

Mello

Alas



Luan

Cabo

Léozinho

Marcinho

Danilinho

Pivôs



Caio

Canhoto

Treinador



Marcio Rinaldi

Preparador Físico e de Goleiros



Lucas Tipão

Fisioterapeutas



Danilo Felipe

Fernando





