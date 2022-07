Apucarana Futsal empata em casa na Série Prata

Da Redação

Luan, autor de um dos gols da equipe apucaranense no Lagoão

No Ginásio de Esportes Lagoão, o Apucarana Futsal empatou pelo placar de 2 a 2 contra o Guaíra, em partida válida pela segunda rodada do returno da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, que aconteceu no sábado (9). O time não atuava em casa desde 28 de maio, na vitória sobre o Medianeira por 5 a 3.

Os gols da equipe apucaranense sobre o Guaíra foram marcados pelos atletas Preá e Luan. Mater e Zoca marcaram para os visitantes. O resultado manteve o Apucarana em quinto lugar, empatado com o Medianeira, com 27 pontos conquistados. O Guaíra é o décimo, do 16 pontos.

O Sicoob Danês Apucarana enfrenta o lanterna Colombo no próximo sábado (16), fora de casa, no Ginásio Leandro Alberti, às 19h30.

