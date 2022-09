Esportes

Apucarana Futsal empata com time de Medianeira; veja resultado

A equipe apucaranense jogou neste sábado (10) contra o time de Medianeira

Da Redação

Atualização: 11 de setembro, 2022, às 11:45

fonte: Carol Binatto/Divulgação

As equipes jogaram no Ginásio Antônio Lacerda Braga, em Medianeira, no oeste do Paraná