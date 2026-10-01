Apucarana Futsal empata com Ibiporã e é eliminado da Série Prata

O Apucarana Futsal se despediu da Série Prata do Campeonato Paranaense na noite de quarta-feira (30). O Dragão do Norte empatou em 2 a 2 com o Ibiporã, jogando em casa, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, e acabou eliminado nas oitavas de final da competição estadual, já que havia perdido a partida de ida por 2 a 0.

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Os gols do time apucaranense foram marcados por Biel e Carlinhos, enquanto Peixoto e Ryan balançaram as redes para os visitantes. Com a classificação assegurada, o Ibiporã avança na disputa e enfrentará o Mangueirinha Esporte Clube na fase de quartas de final.

Tumulto nas arquibancadas e ação da PM

A eliminação apucaranense foi marcada por um princípio de confusão nas arquibancadas, que exigiu a intervenção da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela equipe da Rotam, responsável pelo policiamento do evento esportivo, torcedores do time mandante iniciaram um tumulto ao chutar as grades de proteção e arremessar copos descartáveis em direção aos atletas e à comissão técnica do time visitante A pedido do delegado da partida, os policiais atuaram para desocupar o setor localizado imediatamente atrás do banco de reservas da equipe visitante. Embora a maior parte do público tenha acatado a ordem de dispersão, um grupo exaltado se recusou a deixar o local, obrigando os agentes a utilizarem "força física moderada" para liberar a área.

Momentos depois, parte dos torcedores retornou ao setor, provocando um novo distúrbio. De acordo com o registro policial, os indivíduos ignoraram as reitadas ordens de afastamento e avançaram contra os agentes, tentando inclusive agarrar os equipamentos do efetivo. Para conter a agressão e evitar uma quebra generalizada da ordem pública, a equipe precisou empregar spray de pimenta na dispersão dos agressores. Com o apoio de policiais em horário de folga, a confusão foi totalmente controlada. A Polícia Militar informou que não foi possível identificar os instigadores devido ao grande fluxo de pessoas durante a dispersão. A guarnição permaneceu no ginásio até o término do jogo e realizou a escolta da delegação do Ibiporã, garantindo o embarque e o retorno seguro da equipe visitante ao seu município de origem.