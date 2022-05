Apucarana Futsal é derrotado em Coronel Vivida

Da Redação

O Apucarana Futsal segue sem vencer fora de casa na Série Prata do Campeonato Paranaense. Em jogo válido pela 9ª rodada do campeonato, a equipe visitou o Coronel Futsal, no Ginásio Barro Preto, e foi derrotada por 4 a 0.

A partida em Coronel Vivida foi a quarta derrota do time no campeonato, e todas ocorreram fora de casa. Em cinco jogos disputados fora de Apucarana, apenas um ponto foi conquistado, no confronto contra o Guaíra.

Mesmo com a derrota, o time permaneceu na sétima colocação, com 10 pontos conquistados. O Coronel Futsal subiu para a liderança da competição, com 19 pontos ganhos.

A próxima partida do Apucarana será contra o Toledo, no Ginásio Lagoão, às 19h30 da próxima sexta-feira (20).