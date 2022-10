Apucarana Futsal é derrotado e fica em último no Grupo B

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Partida aconteceu no Ginásio Antônio Lacerda Braga, em Medianeira

O Apucarana Futsal perdeu o primeiro confronto disputado na segunda fase do Campeonato Paranaense. Em partida fora de casa contra o Medianeira, no Ginásio Antônio Lacerda Braga, no oeste do Paraná, o time foi derrotado pelo placar magro de 1 a 0, na noite de quarta-feira (5).

continua após publicidade .

Em um jogo de altíssima intensidade e de muita marcação, a equipe de Medianeira conseguiu tirar proveito quando o Apucarana estava com um jogador a menos, devido a expulsão do fixo Rodrigo, que recebeu dois cartões amarelos.

-LEIA MAIS: Equipes de Apucarana conhecem os adversários dos JAVI's; confira

continua após publicidade .

Com a derrota, a equipe terminou a rodada em último colocado, sem pontuar. O Medianeira é o líder, com 3 pontos, e o Coronel Futsal e o São José dos Pinhais, que empataram em 2 a 2, ficaram com a vice-colocação. Esse foi o primeiro jogo de seis que serão disputados pela equipe apucaranense. Os dois primeiros do grupo se classificam à semifinal do torneio.

O Apucarana volta às quadras já no próximo sábado (8), pela 2ª rodada, na cidade de São José dos Pinhais, onde enfrenta a equipe da casa, no Ginásio Ney Braga I, às 19h30.

Outros resultados da rodada terminaram assim:

Guaíra Futsal 1 x 3 São Miguel Futsal (Grupo A)

APAF Paranaguá 5 x 5 Mangueirinha (Grupo A)

São José dos Pinhais 2 x 2 Coronel Futsal (Grupo B)

Siga o TNOnline no Google News