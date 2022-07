Apucarana Futsal doa ingressos para campanha; Veja como ganhar

Da Redação

Campanha do Agasalho 2022

O Apucarana Futsal Sicoob Danês cedeu ao Sesc uma carga de 100 ingressos em troca de 5 itens para a tradicional Campanha do Agasalho 2022. A partida de futebol acontece no dia 3 de agosto, às 19h30, no Complexo Esportivo Lagoão.

"Os apucaranenses podem exercitar a solidariedade e proporcionar para sua família um momento de entretenimento e diversão torcendo pelo time de nossa cidade", comenta Caio Fábio Machado, técnico de ação social do Sesc.

Quem quiser colaborar com a campanha e ganhar o ingresso pode ir até a unidade, que fica localizada na Rua São Paulo, 150, e fazer a troca até o dia 3 de agosto. "Porém, pode ser que até o dia da partida não tenha mais ingressos. Para se informar, ligue no (43) 3308-2500 ou entre em contato pelo whats (43) 9176-4120", acrescenta.

