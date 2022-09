Apucarana Futsal derrota Cianorte por 6 a 3 no Campeonato Paranaense

Da Redação

Sicoob Danes Apucarana terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense em terceiro lugar com 39 pontos

O Sicoob Danes Apucarana derrotou o Cianorte por 6 a 3 nesse sábado no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal. Os gols da equipe de Apucarana foram feitos por Soldado (2), Rodrigo (2) e Luan (2). Para o Cianorte marcaram Giovani (2) e Porquinho.

O Sicoob Danes Apucarana terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense em terceiro lugar com 39 pontos, ficando somente atrás do São Miguel e do Coronel Vivida. Agora vem a segunda fase. Também estão fase seguinte: Mangueirinha, Apaf Paranaguá, Medianeira, São José dos Pinhais e Guaíra.

Copa Apucarana de Futebol Amador

Com a realização de seis partidas, será disputada neste domingo (25) a segunda rodada da 1ª Fase da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes. Os jogos acontecerão no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e no Estádio do José Rico.

Nesta rodada haverá as estreias das equipes do United/João Paulo, Castelo Branco United e do Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu.

